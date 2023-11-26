«Урал» забил второй гол подряд в ворота «Краснодара»

Четвёртый месяц не побеждающий в Премьер-лиге «Урал» сделал шаг к сенсации. В матче с «Краснодаром» команда Виктора Ганчаренко не только отыгралась после гола Джона Кордобы, но и развила успех после результативной атаки Эмерсона. Тимур Аюпов вывел Андре Егорычева один на один с голкипером, тот обвёл Станислава Агкацева и с острого угла покатил мяч в сетку.

«Урал» ведет со счетом 2:1 и в онлайн-таблице настигает «Факел» на 10-м месте, соперник - второй. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.