Аршавин: «После поражения «Краснодара» от «Урала» чемпионской интриги не стало меньше»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской интриге в РПЛ после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура.

Напомним, что эта неудача не позволила «быкам» опередить в турнирной таблице «Зенит» и возглавить чемпионат. Сейчас отставание «Краснодара» от «сине-бело-голубых» составляет одно очко.

«После поражения «Краснодара» стало не меньше чемпионской интриги. Надеюсь, что «Зенит» не упустит лидерство, но ещё столько всего может случиться», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 3 декабря против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.