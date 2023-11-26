Григорян считает, что «Урал» может отобрать очки у «Краснодара»

Футбольный эксперт Александр Григорян высказался перед матчем «Урала» и «Краснодара».

«Не факт, что «Урал» проиграет «Краснодару». У Ганчаренко всегда есть сумасшедшие победные серии, также присутствуют убедительные серии без выигрышей», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

По словам специалиста, эти факторы говорят о том, что серия без побед когда-то прекращается и тогда начинается новая победная серия.

Напомним, «Урал» не может выиграть на протяжении десяти матчей подряд в рамках чемпионата России.

26 ноября подопечные Ганчаренко сыграют с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ. Начало — в 14:00. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.