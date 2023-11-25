Ерохин: Думаю, «Урал» даст бой «Краснодару»

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» сыграет против «Краснодара».

«Все матчи сложные, и для «Краснодара» в том числе. «Урал» – хороший соперник, и бой даст в любом случае», - приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

Напомним, что Ерохин выступал за уральский клуб с 2014 по 2016 год.

«Зенит» сегодня, 25 ноября, на своём поле одержал победу над «Сочи» (3:0) и поднялся на первую строчку в турнирной таблице, опережая «быков» на один балл.

«Урал» и «Краснодар» сыграют завтра. Начало - в 14:00 по московскому времени.