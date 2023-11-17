Агент: «Восстановление Кайо идёт очень хорошо»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о том, как проходит восстановление бразильского футболиста после травмы.
По словам агента, пока трудно сказать, когда Кайо сможет вернуться на поле.
«Кайо уже в Краснодаре, он в расположении клуба. Его восстановление идёт очень хорошо, но о сроках рано говорить», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист не сможет помочь своей команде в нынешнем году из-за повреждения, которое он получил в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).
В нынешнем сезоне защитник провёл за «Краснодар» семь матчей, отметившись одним забитым голом.
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