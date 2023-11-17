Агент: «Восстановление Кайо идёт очень хорошо»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о том, как проходит восстановление бразильского футболиста после травмы.

По словам агента, пока трудно сказать, когда Кайо сможет вернуться на поле.

«Кайо уже в Краснодаре, он в расположении клуба. Его восстановление идёт очень хорошо, но о сроках рано говорить», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист не сможет помочь своей команде в нынешнем году из-за повреждения, которое он получил в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Краснодар» семь матчей, отметившись одним забитым голом.