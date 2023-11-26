Егорычев проводит самый результативный сезон в карьере

Один из лидеров «Урала», полузащитник Андрей Егорычев проводит самый результативный сезон в своей карьере. Сегодня в матче против «Краснодара» (3:1) Андрей забил один из голов своей команды в ворота лидера РПЛ, гол стал для него пятым в сезоне Премьер-лиги. Все голы он оформил в рамках 15 матчей.

Ранее с 2018 года за уральцев Егорычев забил шесть голов – и это за 127 выходов на поле. Максимально до текущего сезона Егорычев забивал по два гола в сезонк РПЛ, поэтому текущий сезон уже давно стал для Андрея самым результативным за «Урал» в карьере.

Больше голов в рамках сезона, шесть, Егорычев забивал только в сезоне-2017/18 будучи игроком новотроицкой «Носты» в ПФЛ.

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