​Президент «Урала» поддержал решение КДК о дисквалификации Газинского

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский получил двухматчевую дисквалификацию в Премьер-лиге. Комментарий на этот счёт дал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Я считаю, что правильно наказали. За такие поступки надо наказывать. Да, он осознал, извинился. Спасибо КДК, что пожалели парня, потому что не играл. Они приняли его сторону, потому что он извинился перед футболистом, перед нашим клубом», - цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, что в последнем туре чемпионата России «Урал» потерпел поражение в гостях у «Крыльев Советов» со счётом 1:3. Юрий Газинский был удалён в компенсированное ко второму тайму время.

На текущий момент «Урал» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.