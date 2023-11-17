Нагучев: Чемпионом стать легко, просто нужно победить тех, кто по силам

Футбольный комментатор Роман Нагучев рассказал о беседе с Кайлом-Хайнцем Фёрстером, который является агентом нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.

По мнению эксперта, малое количество титулованных футболистов в составе «Краснодара» не влияет на чемпионские амбиции команды.

«Фёрстер говорил, что чемпионом стать очень легко. Важно донести до игроков, что им не обязательно выиграть все матчи, им даже не обязательно выигрывать у конкурентов, просто нужно победить тех, кто по силам», — заявил журналист в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Напомним, «Краснодар» выиграл первую часть сезона Российской премьер-лиги, заняв первую строчку. Главным конкурентом «быков» на данный момент является «Зенит», который отстает от кубанцев на два очка.