В «Урале» рассказали, верят ли в Ганчаренко

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о кредите доверия к нынешнему наставнику Виктору Ганчаренко.

«Конечно, мы доверяем Виктору Михайловичу и всему тренерскому штабу. Вместе были наверху — вместе будем выбираться с низов», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ганчаренко стал главным тренером «Урала» в конце лета прошлого года. На данный момент его команда находится на 12-й позиции в чемпионате России, сумев набрать 16 зачетных баллов.

Стоит сказать, что «Урал» не выигрывает на протяжении десяти матчей в рамках РПЛ, потерпев при этом семь поражений.