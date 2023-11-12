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В «Урале» рассказали, верят ли в Ганчаренко

12 Ноября 2023 • 15:33 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о кредите доверия к нынешнему наставнику Виктору Ганчаренко.

«Конечно, мы доверяем Виктору Михайловичу и всему тренерскому штабу. Вместе были наверху — вместе будем выбираться с низов», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ганчаренко стал главным тренером «Урала» в конце лета прошлого года. На данный момент его команда находится на 12-й позиции в чемпионате России, сумев набрать 16 зачетных баллов.

Стоит сказать, что «Урал» не выигрывает на протяжении десяти матчей в рамках РПЛ, потерпев при этом семь поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко ещё теги

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