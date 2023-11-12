Президент «Урала» Иванов — о результатах: «Вроде хорошо работаем, выходим на игру — ничего не получается»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о неудачной серии екатеринбургской команды.

Напомним, «Урал» не может одержать победу в чемпионате России на протяжении 10 туров подряд.

Иванов предположил, что серия неудачных матчей может оказывать на команду психологическое давление.

«Не знаю, как исправлять такие результаты. Вроде хорошо работаем, тренерский штаб работает, игроки на тренировках работают, выходим на игру — ничего не получается. Допускаем нелепые и глупые ошибки», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В 15 турах РПЛ «Урал» набрал 16 очков, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета команду Виктора Ганчаренко отделяют лишь четыре балла.