Орлов назвал Сперцяна лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар» (1:1).

Журналист не согласился с бывшим нападающим «Зенита» Андреем Аршавиным, который лучшим игроком прошедшей встречи назвал защитника «сине-бело-голубых» Нуралы Алипа. По мнению Орлова, лучшим стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, сумевший отметиться забитым мячом.

«Моторный полузащитник, забил, мог отличиться в конце первого тайма, когда пробил головой рядом со штангой. А ведь был ещё один момент, когда Эдуард на правом фланге накрутил сразу нескольких соперников. Считаю, сегодня у него был очень высокий КПД», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В 15 турах РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка, которые позволяют «быкам» возглавлять турнирную таблицу. Преимущество южан над вторым «Зенитом» составляет два балла.