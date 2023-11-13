Бышовец назвал клубы-открытия первого круга РПЛ

Советский и российский гуру тренерского дела Анатолий Бышовец назвал самые приятно удивившие его клуба первого круга РПЛ. Он, напомним, завершился в минувшее воскресенье.

«Здесь можно говорить о «Краснодаре» и о «Крыльях Советов». Слежу за «Краснодаром» и их концепцией развития клуба. Она мне очень симпатична, это отличает «быков» от команд, за которыми стоят большие фирмы и спонсоры», - говорит Бышовец Legalbet, добавляя, что Владимир Ивич, тренер «Краснодара» сбалансировал свою команду, которая теперь выглядит довольно гармонично.

«Краснодар» - лидер РПЛ с 32 баллами. «Крылья» - четвёртые – 25 баллов.

Отметим, что серьёзный рывок по шкале «ожидание – реальность» совершили «Пари НН» и «Факел». Эти команды, которым ранее многие прогнозировали борьбу за выживание, идут в середине турнирной таблицы. Однако впереди ещё 15 туров – всё может поменяться.