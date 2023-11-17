​Бушманов назвал «Краснодар» единственным конкурентом «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов сказал несколько слов о «Краснодаре». Именно команда Владимира Ивича на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Второй «Зенит» «быки» опережают на два зачётных балла.

По словам Бушманова, ещё в прошлом сезоне «Краснодар» под руководством Ивича стал сбалансированной командой. Бушманов ожидает, что «быки» будут конкурировать с «Зенитом».

«Думаю, они смогут навязать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне. В очном матче они смотрелись достойно. На сегодняшний день «Краснодар» - единственный реальный конкурент «Зениту», - цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт 26 ноября – против «Урала» на поле соперника.