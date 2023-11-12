Орлов: «Краснодару» нужно усиление»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах нынешнего лидера турнирной таблицы РПЛ «Краснодара».

По мнению журналиста, «быки» заслуженно возглавляют таблицу, так как они прошли стартовый отрезок сезона ровнее остальных команд. При этом Орлов отметил, что «Краснодар» нуждается в усилении состава.

«Надо приобрести таких футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества. Кади не смог компенсировать уход Кривцова. «Быкам» нужны такие футболисты, как Кривцов», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.