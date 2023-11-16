Канчельскис: Ивич — лучший тренер РПЛ в первом круге

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о лучшем тренере чемпионата России в первой части сезона.

«Можно ли Ивича назвать лучшим тренером по итогам первого круга РПЛ? Да. У «Краснодара» есть результат, и это главное», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Функционер считает, что кому-то может не нравиться игра «Краснодара», но результат важнее.

В 15 турах «быки» смогли заработать 32 балла, которые позволяют команде находиться на вершине таблицы РПЛ. Ближайшим преследователем подопечных Владимира Ивича является «Зенит», у которого в копилке 30 очков.