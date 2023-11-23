Григорий Иванов – о матче с «Краснодаром»: «Отступать нам некуда»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями перед матчем выходного дня. Его команда примет дома лидера Премьер-лиги – «Краснодар».

«Матч будет сложным, как иначе? С «Краснодаром» будет трудно. Но «Урал» во всех матчах старается играть и играет на победу. Нам отступать некуда, хватит уже», - говорит Иванов «Чемпионату».

Напомним, что уральцы переживают очень грустную серию – команда не побеждает в чемпионате России с августа. Из-за этого «шмели» скатились вниз по турнирной таблице на 12 место, хотя по началу сезона некоторое время даже занимали первое место. Команды встретятся на «Екатеринбург Арене» в воскресенье, 26 ноября.

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