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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов – о матче с «Краснодаром»: «Отступать нам некуда»

23 Ноября 2023 • 23:58 Комментировать
Урал
...
Краснодар
1 3.70 X 3.40 2 2.12
26.11 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями перед матчем выходного дня. Его команда примет дома лидера Премьер-лиги – «Краснодар».

«Матч будет сложным, как иначе? С «Краснодаром» будет трудно. Но «Урал» во всех матчах старается играть и играет на победу. Нам отступать некуда, хватит уже», - говорит Иванов «Чемпионату».

Напомним, что уральцы переживают очень грустную серию – команда не побеждает в чемпионате России с августа. Из-за этого «шмели» скатились вниз по турнирной таблице на 12 место, хотя по началу сезона некоторое время даже занимали первое место. Команды встретятся на «Екатеринбург Арене» в воскресенье, 26 ноября.

Иванов: «Мало ли что «Зенит» хочет»

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