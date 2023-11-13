Дьяков назвал лучшего тренера РПЛ в первом круге

Экс-игрок «Локомотива» Виталий Дьяков ответил на вопрос о лучшем тренере чемпионата России в первой части текущего сезона.

«Лучший тренер — Ивич. Его команда идет на первом месте, а он не в «Зените» и не в «Спартаке», — цитирует Дьякова Metaratings.

Эксперт добавил, что Ивич является первым тренером «Краснодара», которого совсем не интересует красивый футбол, он сделал ставку на результат.

В 15 встречах «быки» набрали 32 зачетных балла и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Ближайший преследователь — «Зенит», у которого в копилке 30 очков.

Второй круг чемпионата России стартует 25 ноября.