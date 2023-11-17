Дьяков: «Краснодар» может затрясти из-за отсутствия титулованных игроков

Обладатель Кубка России в составе «Ростова» Виталий Дьяков высказался о малом количестве титулованных футболистов у «Краснодара».

«Когда люди выигрывали чемпионат, они уже спокойные. «Краснодар» в какой-то момент может затрясти, если придет 25-й тур, и они будут так же высоко идти», — заявил Дьяков в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

По мнению эксперта, предстоящие зимние сборы лягут в основу команды, если они будут провалены, то уже к двадцатому туру «Краснодара» может не быть даже в топ-3.

После 15 туров «быки» лидируют в Российской премьер-лиге, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два зачетных балла.

Напомним, в последних пяти розыгрышах РПЛ победителем становился санкт-петербургский коллектив.