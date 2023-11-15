​Алдонин оценил выступления «Краснодара»

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин высоко оценил выступления «Краснодара» в этом сезоне. По словам Алдонина, «быки» являются главным открытием первого круга российского чемпионата.

«Команда по делу лидирует в чемпионате и показывает стабильность. У них есть в каждой линии лидеры, которые хорошо действуют. Последний матч с «Зенитом» доказал, что всё по делу и оправдано. Эта команда – главное открытие первого круга в этом сезоне», - цитирует Алдонина Metaratings.

После пятнадцати туров именно «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России с 32 очками в кармане. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 26 ноября – против «Урала».