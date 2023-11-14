Алонсо: «Возможно, кто-то в «Краснодаре» сейчас испытывает давление, для меня его не существует»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о том, ощущает ли он давление в связи с борьбой его команды за чемпионство.

По мнению парагвайского футболиста, каждый ощущает давление по-своему. Алонсо отметил, что сам он спокойно воспринимает подобную ситуацию.

«Всё относительно. Возможно, кто-то из игроков или сотрудников «Краснодара» сейчас испытывает давление. Для меня его не существует», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой следующий матч «быки» проведут 26 ноября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.