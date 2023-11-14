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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алонсо: «Возможно, кто-то в «Краснодаре» сейчас испытывает давление, для меня его не существует»

14 Ноября 2023 • 10:06 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о том, ощущает ли он давление в связи с борьбой его команды за чемпионство.

По мнению парагвайского футболиста, каждый ощущает давление по-своему. Алонсо отметил, что сам он спокойно воспринимает подобную ситуацию.

«Всё относительно. Возможно, кто-то из игроков или сотрудников «Краснодара» сейчас испытывает давление. Для меня его не существует», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой следующий матч «быки» проведут 26 ноября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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