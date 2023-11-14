Силкин: «Краснодар» способен замахнуться на чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре «Краснодара» в первом круге РПЛ.

Напомним, после 15 туров «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

По мнению Силкина, «Краснодар» заслуженно занимает первую строчку. Специалист отметил, что «быкам» по силам побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Краснодар» провёл очень сильный первый круг, он заслуженно лидирует в таблице. Думаю, они способны замахнуться на чемпионство, это тренерская команда. Но впереди ещё второй круг, посмотрим, как они пройдут эту дистанцию», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Игра состоится в Екатеринбурге и начнётся она в 14:00 по московскому времени.