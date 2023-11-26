Ганчаренко: «Против «Краснодара» нужно действовать по-разному»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Последний домашний матч, хочется порадовать своих болельщиков. Против «Краснодара» нужно действовать по‑разному, хорошо обороняться и хорошо атаковать», — цитирует Ганчаренко «Матч ТВ».

На данный момент екатеринбургская команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав в 15 матчах 16 очков. Отметим, что в РПЛ команда Ганчаренко не может добиться победы с августа нынешнего года.

Матч «Урал» — «Краснодар» проходит в данную минуту. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.