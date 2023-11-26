Нарубин уверен, что переход в «Зенит» не поможет Сафонову стать сильнее

Экс-голкипер московского «Динамо» Сергей Нарубин поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Зенит».

«В РПЛ все варятся в своем соку, для меня все вратари РПЛ плюс-минус одинаковые. И уж точно переход в «Зенит», если мы говорим о спортивной составляющей, никаким образом не поможет Матвею стать сильнее», — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Сафонов принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил десять голов и семь раз смог оставить ворота в неприкосновенности.

Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 16 миллионов евро.