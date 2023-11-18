«Краснодару» в среднюю линию не хватает Уткина» — Бышовец

Известный тренер Анатолий Бышовец считает, что «Краснодару» не хватает хавбека Даниила Уткина, который выступает в «Ростове».

Напомним, Уткин является воспитанником «быков». Он покинул команду летом 2022 года, перебравшись в «Ростов».

«Краснодару» в среднюю линию не хватает Уткина. В компанию к Сперцяну, Кривцову и Черникову, который набирается опыта и сдержанности», — приводит слова Бышовца Legalbet.

В нынешнем сезоне 24-летний Уткин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором двух результативных передач.

Контракт Уткина с «Ростовом» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.