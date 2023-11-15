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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бышовец осторожно оценивает шансы «Краснодара» на чемпионский титул

15 Ноября 2023 • 22:08 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

В российском чемпионате подул ветер перемен, после первого круга в турнирной таблице Премьер-лиги лидирует вовсе не гегемон последних лет, питерский «Зенит», а дерзкий «Краснодар» Владимира Ивича. В предыдущем, пятнадцатом туре он смог сыграть вничью в Питере, сохранив свою первую строчку.

Бывший наставник российской сборной Анатолий Бышовец прокомментировал перспективы «быков», он считает, что у них есть шанс быть в борьбе за титул вплоть до последнего тура.

- Я думаю, что занимаемая позиция лидера обязывает не только защитить то, что ты уже достиг, но и продолжить бороться. Естественно, борьба будет тяжелая во втором круге турнира. Мне думается, что у «Краснодара» хорошие перспективы на то, чтобы успешно завершить этот чемпионат, - цитирует слова Бышовца Betonmobile.com.


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Евро-Футбол.Ру,
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