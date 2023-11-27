Пикущак: «Кордоба подвёл «Краснодар»

Бывший форвард «Краснодара» и «Амкара» Игорь Пикущак не оценил поступок форварда «быков» и одного из лидеров команды Джона Кордобы.

У колумбийца, видимо, сдали нервы, и он показал главному арбитру встречи очень неприличный жест, схватив себя за пах.

«Он подвел команду. Это точно не красит лидера команды, такие жестикуляции не нужно показывать. Вероятная дисквалификация Кордобы — большая потеря для «Краснодара», - говорит Пикущак «Чемпионату».

По последним данным, «Краснодар» рискует потерять Джона на четыре матча. А значит, что он сможет помочь «быкам» лишь в следующем календарном году.