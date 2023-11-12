Алонсо: «Никто не ожидал, что «Краснодар» окажется на первом месте»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о первом месте своей команды по итогам первого круга РПЛ.

Напомним, что в 15 турах чемпионата России «быки» набрали 32 очка и опережают второй «Зенит» на два балла. Отметим, что «Краснодару» ещё ни разу в своей истории не удавалось выигрывать чемпионат России.

«Никто не ожидал, что «Краснодар» окажется в том положении, в котором находится сейчас. «Краснодар» впервые так хорошо стартовал. Мы довольны», — приводит слова Алонсо «Чемпионат».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала» в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 по московскому времени.