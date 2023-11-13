Гаджиев: «Если «Краснодар» - лидер РПЛ, то Ивич – лучший тренер»

Гаджи Гаджиев, известный футбольный тренер, а ныне функционер не стал долго размышлять по поводу того, кто является лучшим тренером первого круга РПЛ. По его мнению, звание лучшего тренера пропорционально результату команды.

«Краснодар» - лидер, лучший тренер круга - Ивич. Результат — это главный критерий. Если тренер реализует 100% потенциала команды, на который она способна, то тренер качественно выполняет работу», - говорит Гаджиев для Legalbet.

Напомним, что «Краснодара» Ивича идёт первым с момента старта текущего сезона. Всего у южан в активе 32 очка. Серб возглавляет команду почти со старта января 2023 года.