Талалаев верит в зимний переезд Сперцяна в Европу

Наставник «Химок» Андрей Талалаев высказался о перспективах переезда Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Переход, скорее всего, зимой будет, несмотря на то, что «Краснодар» борется за чемпионство. Это один из самых сильных игроков в нашем чемпионате. Итальянский футбол — очень интенсивный, мы видим это на примере Алексея Миранчука», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

По его мнению, полузащитнику сборной Армении следует переехать в средний клуб итальянского чемпионата, что позволит Сперцяну продолжать прогрессировать.

Напомним, что в рамках всех турниров нынешнего сезона воспитанник «Краснодара» провёл 18 матчей, в которых забил семь голов при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 15 миллионов евро.