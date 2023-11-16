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Талалаев верит в зимний переезд Сперцяна в Европу

16 Ноября 2023 • 20:42 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Наставник «Химок» Андрей Талалаев высказался о перспективах переезда Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Переход, скорее всего, зимой будет, несмотря на то, что «Краснодар» борется за чемпионство. Это один из самых сильных игроков в нашем чемпионате. Итальянский футбол — очень интенсивный, мы видим это на примере Алексея Миранчука», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

По его мнению, полузащитнику сборной Армении следует переехать в средний клуб итальянского чемпионата, что позволит Сперцяну продолжать прогрессировать.

Напомним, что в рамках всех турниров нынешнего сезона воспитанник «Краснодара» провёл 18 матчей, в которых забил семь голов при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Эдуард Сперцян

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