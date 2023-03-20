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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Отменённый гол «Реала» в ворота «Барселоны»: Мнения Анчелотти и Хави разошлись

20 Марта 2023 • 13:28 Комментировать (1)
Барселона
2:1
Реал Мадрид
окончен

В воскресенье вечером в Ла Лиге проходило «эль класико» - «Барселона» принимала «Реал». При счёте 1:1 полузащитник мадридской команды Марко Асенсио отправил мяч в сетку ворот соперника. После затяжной паузы гол был отменён – ВАР усмотрел офсайд. Позже каталонцы забили свой гол, чистый. Как следствие, «сине-гранатовые» победили со счётом 2:1 и увеличили отрыв от «сливочных» до 12 очков.

Мнения Карло Анчелотти и Хави по поводу отменённого гола «Реала» разошлись.

«Мы не выиграли из-за офсайда, в котором мы всё ещё сомневаемся. Это было не так уж точно. У нас есть сомнения, и мы возвращаемся в Мадрид с этими сомнениями», - сказал Анчелотти журналистам.

«Это научный вопрос. Это явно офсайд, никаких сомнений. Если сегодня люди обсуждают решение ВАР, то это шутка. Офсайд очевиден», - сказал Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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pol-black
20 Марта 2023 в 13:58
как только повтор показали, видно было, что офсайд.
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