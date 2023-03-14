«Барселона» очень близка к согласованию контракта с Иньиго Мартинесом

Каталонская «Барселона» находится в шаге от согласования контракта с защитником «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинесом. По информации от издания Relevo, стороны очень близки к соглашению по поводу трансфера на правах свободного агента.

Источник также отмечает, что перед официальным объявлением о трансфере, «Барселона» хочет убедиться в том, что дело Негрейры не повлияет на них в спортивном и финансовом аспекте. Есть вероятность, что «Барселона» попросту не сможет позволить себе даже трансфер на правах свободного агента.

Напомним, Мартинес должен стать в «Барселоне» заменой Херарду Пике, который завершил карьеру осенью.