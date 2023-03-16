Лидер «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов выслушать предложение от своего бывшего клуба.

Аргентинец по-прежнему не может согласовать с «ПСЖ» условия нового контракта, в то время как до истечения действующего договора остаётся чуть более трёх месяцев. «Барселона», как известно, хотела бы вернуть 35-летнего нападающего, и рулевой Хави Эрнандес уже дал добро на переход – всё будет зависеть от финансовых возможностей каталонского гранда. Как информирует журналист Хоан Фонтес, в настоящий момент Месси ждёт предложения от «Барселоны».

Лионель Месси выступал за «сине-гранатовых» с 2000 года. В 2021 году он перебрался в «ПСЖ» в качестве свободного агента.