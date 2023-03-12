Милитао считается «неприкасаемым» в «Реале»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао утвердился в статусе одного из ключевых игроков команды.

Бразилец выступает за «сливочных» с лета 2019 года, но именно после возвращения Карло Анчелотти стал постоянно попадать в стартовый составе команды. В текущей кампании 25-летний футболист показывает уверенную игру, что, как отмечает Relevo, уже сделало его «неприкасаемым» в глазах руководства клуба. В «Реале» видят центрбека новым лидером команды и рассчитывают на него в долгосрочной перспективе.

Эдер Милитао отыграл 33 матча за «Реал» в нынешнем сезоне, записав себе в актив шесть забитых мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.