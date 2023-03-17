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Бутрагеньо: «Бензема - краеугольный камень нашей атаки»

17 Марта 2023 • 15:46 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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19.03 23:00

Бывший футболист, а ныне директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо ответил на вопрос о том, будет ли продлен контракт с Каримом Бензема. Бутрагеньо, блиставший в «Реале» в 80-е годы прошлого столетия, дал понять, что француз крайне важен для команды, но не ответил на вопрос прямо.

- Карим забил «Ливерпулю», но мог забить еще больше. Бензема - краеугольный камень нашей атаки, настоящий маэстро командной игры. Для нас фундаментально важно иметь в составе такого футболиста, - заявил Бутрагеньо в эфире телеканала Movistar TV.

Напомним, что Бензема выступает за команду с 2009 года

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Эмилио Бутрагеньо
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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