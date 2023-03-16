Рикардо де Бургос рассудит матч «Барселона» – «Реал»

Стало известно, кто будет обслуживать центральный матч следующего тура чемпионата Испании. Ла Лига официально сообщила, что главным арбитром на поединок «Барселона» – «Реал» назначен Рикардо де Бургос.

Этот же арбитр обслуживал последний матч между командами, который завершился победой «Барселоны» 3:1 в Суперкубке Испании. В 2023 году де Бургос дважды судил матчи «Барселоны» – оба поединка закончились победой «сине-гранатовых».

Напомним, команда Хави Эрнандеса в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом в 9 очков от «Реала». Грядущая игра будет иметь большое значение на дальнейшей судьбе чемпионской гонки.