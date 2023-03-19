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«Барселона» готова отпустить Дембеле в топ-клуб АПЛ слухи

19 Марта 2023 • 02:25 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 19 ч. 33 мин.

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле всерьёз заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Недавно в СМИ уже появлялись сообщения о возможном переезде игрока в Англию, где на него претендует ряд клубов. Согласно сведениям Fichajes, «Манчестер Юнайтед» согласен выплатить отступные в размере 50 млн евро, которые прописаны в действующем контракте 25-летнего француза с «Барселоной». Пункт вступит в силу с июля. Отмечается также, что руководство «сине-гранатовых» готово к расставанию с футболистом, поскольку это поможет решить финансовые проблемы клуба.

В текущем сезоне Усман Дембеле отыграл 28 матчей за команду Хави Эрнандеса, записав себе в актив восемь голов и семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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