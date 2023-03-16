«Реал» может отправить Азара в аренду

Мадридский «Реал» планирует избавиться от своего вингера Эдена Азара следующим летом. Руководство «королевского клуба» рассматривает вариант с тем, чтобы отдать футболиста в аренду и выплачивать лишь половину зарплаты. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

Напомним, что Азар в данный момент является самым высокооплачиваемым футболистом мадридского «Реала». При этом бельгиец в нынешнем сезоне всего трижды выходил на поле в матчах чемпионата Испании.

Сам Азар ранее заявил, что хочет остаться в «королевском клубе» ещё на один сезон. Его контракт заканчивается летом 2024 года. После аренды футболист может уйти на правах свободного агента.