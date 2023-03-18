Анчелотти: «Реал» будет играть в атаку с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях перед матчем 26-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

«Сейчас сложно представить, как сложится эта встреча. В прошлый раз «Барселона» много времени провела в обороне. Первый гол в предстоящем поединке может изменить всю игру. Мы будем играть в атаку, но не авантюрно», — цитирует ESPN наставника мадридского клуба.

Матч «Барселона» - «Реал» состоится завтра, 19 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.