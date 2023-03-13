Модрич не прочь остаться в «Реале», даже если клуб купит Беллингема

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич твёрдо намерен остаться в «королевском клубе» на следующий сезон. По информации от Diario AS, хорват не прочь остаться даже в том случае, если летом в команду прибудет полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

Ранее сообщалось, что Модрич готов остаться в «Реале» даже в том случае, если ему не будет гарантировано место в основном составе. Напомним, контракт Луки с «королевским клубом» истекает в конце нынешнего сезона.

Беллингем летом может обойтись «Реалу» в сумму около 140 миллионов евро. Англичанин является приоритетной трансферной целью руководства.