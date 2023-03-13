Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Модрич не прочь остаться в «Реале», даже если клуб купит Беллингема

13 Марта 2023 • 11:20 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
18.03 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич твёрдо намерен остаться в «королевском клубе» на следующий сезон. По информации от Diario AS, хорват не прочь остаться даже в том случае, если летом в команду прибудет полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

Ранее сообщалось, что Модрич готов остаться в «Реале» даже в том случае, если ему не будет гарантировано место в основном составе. Напомним, контракт Луки с «королевским клубом» истекает в конце нынешнего сезона.

Беллингем летом может обойтись «Реалу» в сумму около 140 миллионов евро. Англичанин является приоритетной трансферной целью руководства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д КЁЛЬН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» точно не станет выкупать Канселу за 70 миллионов евро
11:20 · Германия. Бундеслига
Модрич не прочь остаться в «Реале», даже если клуб купит Беллингема
10:44 · Германия. Бундеслига
Трансфер Беллингема может стоить «Реалу» 140 миллионов евро
10:39 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет вернуть Диаби, но француз также находится в шорт-листе двух клубов из АПЛ
09:17 · Германия. Бундеслига
Мбаппе оценил уровень Мусиалы
12 Марта
23:25 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» отобрал у «Униона» нелогичную победу
21:42 · Германия. Бундеслига
Флик высказался о решении не вызывать Мюллера на ближайшие матчи сборной Германии
21:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» одержал волевую победу в Бремене
20:48 · Германия. Бундеслига
Директор «РБ Лейпцига»: «Бавария» опережает нас на 30 лет»
19:39 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» перед финальным свистком дожал главного аутсайдера
16:34 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн дал игрокам «Баварии» два выходных
16:18 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о дубле Павара: «Бенжамен показал отличное выступление»
15:40 · Германия. Бундеслига
​Мане призывает «Баварию» выкупить Канселу
15:33 · Германия. Бундеслига
Гнабри: «Иногда люди перебарщивают с критикой»
14:53 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» высмеял Месси, Мбаппе и Неймара
Все новости
Рекомендуем