«Реал» видит в Беллингеме идеального игрока на будущее

Мадридский «Реал» видит в полузащитнике Джуде Беллингеме идеального игрока для будущего проекта. Именно поэтому «королевский клуб» так отчаянно хочет приобрести 19-летнего англичанина у дортмундской «Боруссии». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Реал» уже более пристально присматривается к потенциальным новичкам. Руководство «сливочных» больше не хочет совершать такие же ошибки, как с Лукой Йовичем и Эденом Азаром в 2019 году.

Беллингем также интересен ряду команд из Английской премьер-лиги. Трансфер полузащитника оценивается в 140-150 миллионов евро.