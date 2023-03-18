Дортмундская «Боруссия» забила 6 мячей в ворота «Кёльна»

Дортмундская «Боруссия» после первых в году потерь очков оторвалась на «Кёльне». Вроде «козлы» не особо и уступали по количеству ударов, но у соперника залетало почти всё. Себастьян Аллер и Марко Ройс оформили по дублю, отличились также Рафаэл Геррейру и Дониэлл Мален. У гостей точно пробил Дейви Зельке - 6:1.

«Боруссия» потеснила с первого места «Баварию», но провела на матч больше.