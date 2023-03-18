Дортмундская «Боруссия» забила 6 мячей в ворота «Кёльна»

Дортмундская «Боруссия» после первых в году потерь очков оторвалась на «Кёльне». Вроде «козлы» не особо и уступали по количеству ударов, но у соперника залетало почти всё. Себастьян Аллер и Марко Ройс оформили по дублю, отличились также Рафаэл Геррейру и Дониэлл Мален. У гостей точно пробил Дейви Зельке - 6:1.
«Боруссия» потеснила с первого места «Баварию», но провела на матч больше.
Протокол игры
|(1:0) Геррейру Рафаэл15'
|(2:0) Аллер Себастьян17'
|(3:0) Ройс Марко32'
|(4:0) Мален Дониэлл36'
|42'Зельке Дейви (4:1)
|(5:1) Аллер Себастьян69'
|(6:1) Ройс Марко70'
Майер Александер II•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан79' (Хуммельс Матс (79') •Дауд Махмуд 66'79' (Роте Том (79') •Беллингем Джуд•Геррейру Рафаэл•Мален Дониэлл72' (Рейна Джованни (72') •Аллер Себастьян71' (Модест Антони (71') •Ройс Марко72' (Мёнье Тома (72')
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан58' (Мартель Эрик (58') •Хектор Йонас•Любичич Деян83' (Шиндлер Кингсли (83') •Схири Эльес•Олесен Матиас•Кайнц Флориан58' (Майна Линтон (58') •Адамян Саркис58' (Гусенбашич Денис (58') •Зельке Дейви69' (Тиггес Штеффен (69')
Запасные: Damion Downs•Сольдо Никола•Хорн Тимо•Лемперте Тим
18 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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