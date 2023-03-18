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Дортмундская «Боруссия» забила 6 мячей в ворота «Кёльна»

18 Марта 2023 • 22:25 Комментировать
Боруссия Д
6:1
Кёльн
окончен

Дортмундская «Боруссия» после первых в году потерь очков оторвалась на «Кёльне». Вроде «козлы» не особо и уступали по количеству ударов, но у соперника залетало почти всё. Себастьян Аллер и Марко Ройс оформили по дублю, отличились также Рафаэл Геррейру и Дониэлл Мален. У гостей точно пробил Дейви Зельке - 6:1.

«Боруссия» потеснила с первого места «Баварию», но провела на матч больше.

Протокол игры  
Боруссия Д6:1Кёльн
(1:0) Геррейру Рафаэл15'  
(2:0) Аллер Себастьян17'  
(3:0) Ройс Марко32'  
(4:0) Мален Дониэлл36'  
  42'Зельке Дейви (4:1)
(5:1) Аллер Себастьян69'  
(6:1) Ройс Марко70'  
Майер Александер IIВольф МариусЗюле НикласШлоттербек НикоРюэрсон Юлиан 79' (Хуммельс Матс ( 79') Дауд Махмуд  66' 79' (Роте Том ( 79') Беллингем ДжудГеррейру РафаэлМален Дониэлл 72' (Рейна Джованни ( 72') Аллер Себастьян 71' (Модест Антони ( 71') Ройс Марко 72' (Мёнье Тома ( 72')
Запасные: Морей МатеуПасслак ФеликсЛотка МарсельНжинма ДжастинПападопулос Антониос
Швебе МарвинШмиц БенноХюберс ТимоШабо Юлиан 58' (Мартель Эрик ( 58') Хектор ЙонасЛюбичич Деян 83' (Шиндлер Кингсли ( 83') Схири ЭльесОлесен МатиасКайнц Флориан 58' (Майна Линтон ( 58') Адамян Саркис 58' (Гусенбашич Денис ( 58') Зельке Дейви 69' (Тиггес Штеффен ( 69')
Запасные: Damion DownsСольдо НиколаХорн ТимоЛемперте Тим
18 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Кёльн
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