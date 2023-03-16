Фердинанд – об интересе «Ливерпуля» и «Реала» к Беллингему: «Выбор очевиден»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мыслями о будущем полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

19-летний футболист считается трансферной целью мадридского «Реала» и «Ливерпуля» на летнее окно. По словам знаменитого экс-защитника, итоги противостояния команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (6:2 в пользу «сливочных») должны облегчить восходящей суперзвезде выбор: «Если бы я был Беллингемом и выбирал между «Реалом» и «Ливерпулем», то мне бы не пришлось долго думать», – заявил телеэксперт, выступая на BT Sport.

Стоимость трансфера Джуда Беллингема, как ожидается, составит более 100 млн евро.