Беллингем пообещал принять решение по будущему к концу марта

В скором времени полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем определится с командой, в которой хочет продолжить карьеру летом. Напомним, на футболиста претендуют «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

По информации от инсайдера Патрика Бергера, 19-летний англичанин пообещал принять решение к концу марта или к началу апреля. Ранее ходили слухи, что приоритетным вариантом для футболиста является мадридский «Реал», который пока не готов платить «Боруссии» требуемые 150 миллионов евро.

Напомним, отец Беллингема ранее проводил несколько встреч с руководством «Реала». На счету Джуда 4 гола и 4 результативных передач в этом розыгрыше Бундеслиги.