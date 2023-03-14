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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем пообещал принять решение по будущему к концу марта

14 Марта 2023 • 10:44 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
18.03 20:30

В скором времени полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем определится с командой, в которой хочет продолжить карьеру летом. Напомним, на футболиста претендуют «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

По информации от инсайдера Патрика Бергера, 19-летний англичанин пообещал принять решение к концу марта или к началу апреля. Ранее ходили слухи, что приоритетным вариантом для футболиста является мадридский «Реал», который пока не готов платить «Боруссии» требуемые 150 миллионов евро.

Напомним, отец Беллингема ранее проводил несколько встреч с руководством «Реала». На счету Джуда 4 гола и 4 результативных передач в этом розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д КЁЛЬН
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