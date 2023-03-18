Боруссия Дортмунд - Кёльн: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Ничья с «Шальке» оборвала впечатляющую победную серию дортмундской «Боруссии», и «шмелям» снова нужно преследовать лидирующую «Баварию». В соперниках середняки из «Кёльна», имеющие громадные проблемы в линии атаки, из-за чего у команды почти нет побед, но это не помешало недавно отобрать очки у «Баварии». К тому же и для «Боруссии» «козлы» - не самые удобные соперники.

Как сложится игра, будет ли смена лидера, посмотрим в 20:30 на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс Казахстан», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.