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Боруссия Дортмунд - Кёльн: где смотреть прямую трансляцию онлайн

18 Марта 2023 • 02:44 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
1 1.45 X 4.80 2 6.50
Через 16 ч. 29 мин.

Ничья с «Шальке» оборвала впечатляющую победную серию дортмундской «Боруссии», и «шмелям» снова нужно преследовать лидирующую «Баварию». В соперниках середняки из «Кёльна», имеющие громадные проблемы в линии атаки, из-за чего у команды почти нет побед, но это не помешало недавно отобрать очки у «Баварии». К тому же и для «Боруссии» «козлы» - не самые удобные соперники.

Как сложится игра, будет ли смена лидера, посмотрим в 20:30 на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс Казахстан», Sky Sports, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Кёльн
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БОРУССИЯ Д КЁЛЬН
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