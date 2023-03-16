Трансфер Вейги в «Реал» не зависит от сделки по Беллингему

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может перебраться в мадридский «Реал» вне зависимости от исхода потенциальной сделки по Джуду Беллингему. Напомним, именно 19-летний англичанин станет главной трансферной целью руководства «королевского клуба» на лето.

Журналист Джейсон Бёрт сообщает: слухи о том, что Вейга является альтернативой Беллингему – не соответствуют действительности. Футболисты вполне могут прийти в команду грядущим летом вдвоём.

Вейга в этом сезоне записал на свой актив 8 голов в чемпионате Испании. Габри ранее также находился на радаре таких клубов, как лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».