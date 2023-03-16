Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Трансфер Вейги в «Реал» не зависит от сделки по Беллингему

16 Марта 2023 • 15:55 Комментировать
Эспаньол
...
Сельта
1 2.85 X 3.20 2 2.55
18.03 20:30

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может перебраться в мадридский «Реал» вне зависимости от исхода потенциальной сделки по Джуду Беллингему. Напомним, именно 19-летний англичанин станет главной трансферной целью руководства «королевского клуба» на лето.

Журналист Джейсон Бёрт сообщает: слухи о том, что Вейга является альтернативой Беллингему – не соответствуют действительности. Футболисты вполне могут прийти в команду грядущим летом вдвоём.

Вейга в этом сезоне записал на свой актив 8 голов в чемпионате Испании. Габри ранее также находился на радаре таких клубов, как лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем Габри Вейга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭСПАНЬОЛ СЕЛЬТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
15:55 · Германия. Бундеслига
Трансфер Вейги в «Реал» не зависит от сделки по Беллингему
15:45 · Германия. Бундеслига
​Минимальная цена Беллингема – 125 миллионов евро
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включиться в гонку за Беллингемом
13:48 · Англия. Премьер-лига
Аренда Канселу может обойтись «Барселоне» в 20 миллионов евро
11:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиолу больше нравится вариант с «Реалом», а не с «Манчестер Сити»
10:17 · Германия. Бундеслига
Фабрицио Романо: «Только «сумасшедшее» предложение заставит «Айнтрахт» продать Рандаля Коло-Муани»
01:56 · Германия. Бундеслига
Фердинанд – об интересе «Ливерпуля» и «Реала» к Беллингему: «Выбор очевиден»
00:44 · Германия. Бундеслига
Дэвис определился со своим будущим в «Баварии»
15 Марта
23:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пока не планирует платить 120 млн евро за Коло-Муани – клуб предпочитает другого форварда
17:57 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» настроена сохранить Брандта на фоне интереса «Арсенала»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Йошко Гвардиол не сделал ни одного отбора и перехвата в матче с «Манчестер Сити»
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «ПСЖ» сделали запрос в «Боруссию» Мёнхенгладбах по поводу молодого хавбека
14:52 · Германия. Бундеслига
​«Реал» нашёл замену Модричу и предложил 140 миллионов евро слухи
13:51 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг до сих пор не восстановился после проблем со спиной
12:42 · Англия. Премьер-лига
Масалитин назвал клубы, которые составят конкуренцию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем