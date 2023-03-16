«Ливерпуль» поспорит с другими грандами АПЛ за Брандта

«Ливерпуль» пополнил список претендентов на полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

Ранее стало известно об интересе к 26-летнему игроку со стороны лондонского «Арсенала», также в списке претендентов фигурируют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». По сведениям издания 90min, теперь на Брандта нацелился и «Ливерпуль». Контракт немецкого хавбека с «Боруссией» истекает в июне следующего года, и руководство «шмелей» решительно настроено продлить договор.

Трансферная стоимость Юлиана Брандта оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. В активе игрока девять голов и пять ассистов в 32 матчах текущей кампании.