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«Ливерпуль» поспорит с другими грандами АПЛ за Брандта

16 Марта 2023 • 21:57 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

«Ливерпуль» пополнил список претендентов на полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

Ранее стало известно об интересе к 26-летнему игроку со стороны лондонского «Арсенала», также в списке претендентов фигурируют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». По сведениям издания 90min, теперь на Брандта нацелился и «Ливерпуль». Контракт немецкого хавбека с «Боруссией» истекает в июне следующего года, и руководство «шмелей» решительно настроено продлить договор.

Трансферная стоимость Юлиана Брандта оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. В активе игрока девять голов и пять ассистов в 32 матчах текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт трансферы футбола - лето 2023
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