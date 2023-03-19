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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс: «Хочу завершить карьеру в «Боруссии»

19 Марта 2023 • 02:10 Комментировать
Боруссия Д
6:1
Кёльн
окончен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вновь заявил, что хочет остаться в клубе.

Контракт 33-летнего футболиста истекает по окончании сезона. Стороны продолжают переговоры по новому соглашению, и капитану «шмелей», вероятно, придётся согласиться на сокращение зарплаты.

После победы над «Кёльном» в субботнем матче Бундеслиги (6:1) Ройс ответил журналистам на вопрос о своём будущем: «Я хотел бы завершить свою карьеру здесь. Мы продолжаем переговоры», – заявил в интервью Sky игрок.

Марко Ройс оформил дубль в ворота «Кёльна» и стал лучшим бомбардиром в истории «Боруссии» Дортмунд (161 гол), превзойдя прежнего рекордсмена Михаэля Цорка (159).

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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