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«Реал» готовит первое предложение по Беллингему

17 Марта 2023 • 11:52 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
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18.03 20:30

Мадридский «Реал» готовится сделать своё первое предложение по трансферу полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Маттео Моретто, королевский клуб сейчас активно работает над структурой своего первого оффера.

Источник отмечает, что первое предложение «Реала» будет заметно ниже требований дортмундской «Боруссии». Напомним, «шмели» хотят выручить за 19-летнего англичанина в районе 140-150 миллионов евро. ранее сообщалось, что «королевский клуб» не готов платить такие деньги за хавбека.

Свои шансы в гонке за Беллингемом также сохраняют клубы из АПЛ: «Ливерпуль», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д КЁЛЬН
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