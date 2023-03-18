«Боруссия» Дортмунд - «Кёльн»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1

В 25-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Кёльна».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия Д - Кёльн
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Протокол игры
|(1:0) Геррейру Рафаэл15'
|(2:0) Аллер Себастьян17'
|(3:0) Ройс Марко32'
|(4:0) Мален Дониэлл36'
|43'Зельке Дейви (4:1)
Майер Александер II•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Дауд Махмуд•Беллингем Джуд•Геррейру Рафаэл•Мален Дониэлл•Аллер Себастьян•Ройс Марко
18 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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