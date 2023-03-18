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«Боруссия» Дортмунд - «Кёльн»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1

18 Марта 2023 • 20:00 Комментировать
Боруссия Д
4:1
Кёльн
1 1.07 X 12.50 2 31.00
1-й тайм

В 25-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Кёльна».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Боруссия Д4:1Кёльн
(1:0) Геррейру Рафаэл15' 
(2:0) Аллер Себастьян17' 
(3:0) Ройс Марко32' 
(4:0) Мален Дониэлл36' 
 43'Зельке Дейви (4:1)
Майер Александер IIВольф МариусЗюле НикласШлоттербек НикоРюэрсон ЮлианДауд МахмудБеллингем ДжудГеррейру РафаэлМален ДониэллАллер СебастьянРойс Марко
Запасные: Мёнье ТомаХуммельс МатсРоте ТомМорей МатеуПасслак ФеликсЛотка МарсельРейна ДжованниМодест АнтониНжинма ДжастинПападопулос Антониос
Швебе МарвинШмиц БенноХюберс ТимоШабо ЮлианХектор ЙонасОлесен МатиасЛюбичич ДеянСхири ЭльесКайнц ФлорианАдамян СаркисЗельке Дейви
Запасные: Шиндлер КингслиМартель ЭрикГусенбашич ДенисDamion DownsТиггес ШтеффенСольдо НиколаХорн ТимоМайна ЛинтонЛемперте Тим
18 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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БОРУССИЯ Д КЁЛЬН
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