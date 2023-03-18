Ройс стал единоличным рекордсменом «Боруссии» Дортмунд по голам

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отметил рекордный гол.

Капитан «шмелей» забил на 32-й минуте проходящего сейчас матча Бундеслиги против «Кёльна». Согласно сведениям Opta, 33-летний атакующий хавбек стал единоличным рекордсменом клуба по количеству голов, отличившись в 160-й раз. Ранее достижение принадлежало Михаэлю Цорку, в активе которого 159 голов за дортмундцев.

Марко Ройс выступает за «Боруссию» из Дортмунда с 2012 года. В текущем сезоне на его счету семь забитых мячей и столько же результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах. Действующий контракт полузащитника истекает в июне.